Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Attığı kafa golü dışında da Galatasaray 'ın tek poziyonu yok. Ayrıca böyle defans olmaz. Her gelen defansın arkasına topu bırakıyor, pozisyon oluyor veya top Galatasaray'a geçerse de PSV orta sahada basıp, topu alıveriyor.

Dün gece Galatasaray için çok kötüydü. Bırakın iyi oynayanı, bırakın vasat oynayanı, bırakın kötü oynayanı hepsi çok çok kötü oynadılar. Sonuçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi…

Bırakın bu PSV'ye İstanbul'da 4 gol atmayı, korkum o ki umarım İstanbul'da da kaybetmezler. Yazık oldu. Söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi bitti... Bu kadro Süper Lig'de ne yapar onu da düşünüyorum ama bu konuda karar vermek için daha erken.