Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'a 5-1 yenildi. Sarı-kırmızılılar, haftaya oynanacak rövanş karşılaşması öncesi tur şansını oldukça zora soktu. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi değerlendirirken Galatasaray'ın performansını sert sözlerle eleştirdi. İşte o yazı... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 09:43
Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

AHMET ÇAKAR - DÖRDÜNCÜ LİG TAKIMI GİBİ

Şimdi birçok Galatasaraylı ve belki de Terim "Hazır değildik, oyuncularımızın birçoğu idmansızdı, sonuç normal" dese de onlara sormak istediğim şey şu: Peki PSV neden hazırdı? Galatasaraylı oyuncuları tanımasam, Galatasaray formasını görmesem PSV, Hollanda 4. Ligi'nden bir takımla hazırlık maçı oynuyor herhalde derim.

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

İlk paragrafımız Muslera'ya.. Hayatının en kötü maçını oynadı. Yediği 5 golün 3'ü ağır kaleci hataları. Zaten PSV, maça Muslera'nın ayağında olan topu debelenip, rakibine vermesiyle galip başladı. Çok garip bir şey fark ettim.

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Modern futbolda nerede oynarsanız oynayın topun sizde kalması için uğraşacaksınız, kolay top kaybetmeyeceksiniz, topun olduğu yerde çoğalıp, rakip kaleye hızlı gideceksiniz. İnanın bana Galatasaray bunların hiçbirini yapmadı, yapamadı.

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Attığı kafa golü dışında da Galatasaray'ın tek poziyonu yok. Ayrıca böyle defans olmaz. Her gelen defansın arkasına topu bırakıyor, pozisyon oluyor veya top Galatasaray'a geçerse de PSV orta sahada basıp, topu alıveriyor.

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Dün gece Galatasaray için çok kötüydü. Bırakın iyi oynayanı, bırakın vasat oynayanı, bırakın kötü oynayanı hepsi çok çok kötü oynadılar. Sonuçta Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi…

Son dakika spor haberi: PSV Eindhoven-Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan sert eleştiri! "4. Lig takımı gibi"

Bırakın bu PSV'ye İstanbul'da 4 gol atmayı, korkum o ki umarım İstanbul'da da kaybetmezler. Yazık oldu. Söylenecek fazla bir şey yok. Şampiyonlar Ligi bitti... Bu kadro Süper Lig'de ne yapar onu da düşünüyorum ama bu konuda karar vermek için daha erken.

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