Son dakika GS haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal için geri sayım! Flaş menajer detayı

Rachid Ghezzal'ın kadroya katılması konusunda Galatasaray ciddi aşama kaydetti… Özellikle de bu transfer için aracı olanlar Cezayirli futbolcunun sarıkırmızılı takıma gelmesi için büyük çaba harcıyor. Gelen bilgilere göre Rachid Ghezzal için menajerlik şirketi Wolrd In Motion'a yüzde 8, Rachid Ghezzal'ın danışmanlığını yapan abisi Andülkadir'e yüzde 2 ve yakın arkadaşı Anwar Faddouli'ye de yüzde 1 teklif edildi. Hatta iddialara göre; Anwar Faddouli'nin, İstanbul'a geliş ve gidişinde yapılan harcamalar (uçak ve konaklama masrafları) bizzat Galatasaray Kulübü tarafından üstlenildi.



1.3 MİLYON EURO ÖDENECEK



Eğer transfer gerçekleşirse Ghezzal'ın menajerlik şirketine 960 bin euro, Abdülrezzak Ghezzal'a 240 bin euro, Faddouli'yi ise 120 bin euro ödenecek. Sarı-kırmızılılar, Ghezzal'ın transferi sonrasında 1 milyon 320 bin euro menajerlik ödemesi yapacak. Ancak bu rakamın 360 bin euro'su genel harcama olarak muhasebeleştirilecek. Beşiktaş ise Ghezzal için sadece menajerlik şirketine yüzde 4 yani 480 bin euro ödemeyi kabul etmişti. Bu yüzden üç taraf birden Ghezzal'ın Galatasaray'a gitmesini istiyor. Oyuncu hazır. Leicester City'nin onay vermesi için çaba harcanıyor.



G.SARAY YENİDEN ÖNE ÇIKTI



G.Saray Başkanı Burak Elmas, isim vermeden Beşiktaş'ın Gedson için ödeyemeyeceği bir rakam teklif ettiğini iddia etmişti. Hatta ellerinde belge olduğunu söylemişti. Bu konuyla ilgili Abola'da bir haber yayınlandı. Benfica'nın Gedson'a 15 milyon Euro'ya değer biçtiği belirtilirken Beşiktaş'ın ise sadece 7.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Portekiz ekibinin bu rakama oyuncuyu Beşiktaş'a vermesinin söz konusu olmadığı ve Galatasaray'a kiralanması konusunda yeniden görüşmelerin başladığı ifade edildi.