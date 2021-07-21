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Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberi: PSV Galatasaray maçında Emre Kılınç önce korkuttu sonra coşturdu!

Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberi: Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV ile karşı karşıya geldi. Philips Stadı'nda oynanan mücadelenin 11. dakikasında Emre Kılınç sakatlık yaşadı. Ayak bileğinden sorun yaşayan yıldız futbolcu tedavisinin ardından müsabakaya devam etti. 42. dakikada Ömer Bayram'ın ortasına çok iyi yükselen Emre Kılınç kaleci Drommel'i mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 22:35 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 22:55
Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberi: PSV Galatasaray maçında Emre Kılınç önce korkuttu sonra coşturdu!

Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveni başladı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile kozlarını paylaştı. Philips Stadı'nda oynanan mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çaldı. Müsabakanın 11. dakikasında Emre Kılınç yaşadığı ufak sakatlık sonrası yerde kaldı. Ayak bileğinden sorun yaşayan 26 yaşındaki futbolcu tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

42. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI!
Yaşadığı sakatlık sonrası korkutan ancak oyuna devam eden Emre Kılınç 42. dakikada güzel bir gol attı. Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasına çok iyi yükselen yıldız futbolcu yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı.


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