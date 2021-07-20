Son dakika transfer haberleri: Galatasaray sayesinde iflastan kurtulacaklar! Stanciu...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 10 numara takviyesi için Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu'yu gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takımın transferi gerçekleştirmesi, Stanciu'yu yetiştiren Unirea Alba Iulia için de hayati önem taşıdığı öğrenildi.

Stanciu'nun yetiştiği kulüp olan ve finansal problemler yaşayan Unirea, transfer sonrasında alacağı küçük bedelle iflastan kurtulmayı planlıyor.

"STANCIU TRANSFERİNİ BEKLİYORUZ"

Ziarul Unirea'da yer alan habere göre; Romanya 3. Ligi'nde mücadele veren kulübün yeni başkanı Valentin Sinescu, Stanciu'nun transferine kadar sezon hazırlıklarına başlayamayacaklarını belirtirken, "Sezon başlangıcını erteledik ve Pazartesi buluşmak üzere sözleştik. Stanciu'nun transferini bekliyoruz" dedi.

Oyunculara büyük borcu olan kulübün, Stanciu transferi sonrasında 2020 Eylül'den bu yana sadece 2,5 ay maaş alan ve başka işler arayan futbolcularını sevindireceği de kaydedildi.

BURAK ELMAS DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da düzenlediği basın toplantısında Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu için görüşme yaptıklarını doğruladı.

Rumen oyuncunun bonservisi için anlaşma sağlanamadığını kaydeden Elmas, "Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanlarıyla direkt görüştüm. Menajer savaşlarını engellemek için direkt kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Galatasaray transfer görüşürken aracı kullanmasına gerek yok. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Unirea'da 2008'den 2011'e kadar oynayan Stanciu, ardından Alba Iulia takımına geçmişti.