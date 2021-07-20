Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Son dönemde taraftarlardan eleştirilen alan Galatasaray yönetimi, transfer sessizliğini sonunda bozdu. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Udinese'den Jens Stryger Larsen ve Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yla anlaştı. Larsen için üç hafta önce Udinese ile masaya oturan yönetim, 4 milyon euro istenmesi nedeniyle beklemeye geçmişti.





3 YILLIK ANLAŞMA



Geçen hafta yönetici Işıtan Gün yeniden pazarlıklara başladı ve 3.2 milyon Euro'ya transfer bitti. Danimarkalı sağ bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon euro garanti para verecek. Jens Stryger Larsen'in yarın İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.



