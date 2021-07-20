Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda transferde gaza bastı. Transferde ağır kalmakla eleştirilen Galatasaray yönetimi bombaları bir bir patlatmaya başladı. Aslan, Udinese'den Jens Stryger Larsen, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Leicester City'de bulunan Rachid Ghezzal, Real Betis'ten Alex Moreno ve Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yla anlaştı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

Son dönemde taraftarlardan eleştirilen alan Galatasaray yönetimi, transfer sessizliğini sonunda bozdu. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Udinese'den Jens Stryger Larsen ve Alanyaspor'dan Berkan Kutlu'yla anlaştı. Larsen için üç hafta önce Udinese ile masaya oturan yönetim, 4 milyon euro istenmesi nedeniyle beklemeye geçmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

3 YILLIK ANLAŞMA

Geçen hafta yönetici Işıtan Gün yeniden pazarlıklara başladı ve 3.2 milyon Euro'ya transfer bitti. Danimarkalı sağ bek ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılılar 30 yaşındaki Danimarkalı sağ beke ise yıllık 1.6 milyon euro garanti para verecek. Jens Stryger Larsen'in yarın İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

CİMBOM'U SEÇTİ

Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu da Galatasaraylı oldu. 23 yaşındaki orta saha, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini G.Saray'dan yana kullandı. Genç futbolcunun transferi için Alanyaspor'la her konuda anlaşma sağladı. Bu transfer için Akdeniz ekibine 3 milyon euro ödenecek. Berkan Kutlu, geçtiğimiz sezon 42 resmi maça çıkmış ve bu müsabakalarda 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

GHEZZAL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal ile görüştüklerini resmen açıkladı. Elmas, "Kendisiyle görüştük. İstediğimiz
her oyuncuyla görüşmeye devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

ALEX MORENO

Ghezzal için gün sayan Galatasaray'ın diğer gözdesi ise Alex Moreno... Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı- kırmızılılarda sol bekte ibre Moreno'ya döndü. Larsen savunmasıyla öne çıkarken, Moreno ise hücumcu kimliğiyle biliniyor. 28 yaşındaki yıldızın transferi için Betis'le pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Alex Moreno'nun yerini Barcelona'dan alınan Miranda ile dolduran Betis'in G.Saray'a kolaylık yapması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

LARSEN KİMDİR?

21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'nın Sakskøbing kentinde dünyaya geldi. Bröndby IF altyapısında forma giydikten sonra profesyonel oldu. Ardından Nordsjaelland ve Austria Wien formalarını giymesinin ardından 2017 yılında 500 bin euro karşılığında Udinese'ye transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 33 maçta 2 asist kaydeden Larsen, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 42 maçta ise 2 gol attı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu

Son dakika transfer haberi: Galatasaray atağa kalktı! Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen, Berkan Kutlu ve Alex Moreno ile anlaşma tamam (GS spor haberi)

BERKAN KİMDİR?

Berkan Kutlu, 2018'de doğduğu şehrin takımı olan İsviçre 5. Amatör Lig ekiplerinden Monthey'den Sion'a giderek profesyonelliğe adım attı. 2020-21 sezonu başında ise Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'deki ilk maçına 12 Eylül 2020'de Sivas karşısında çıktı. Akdeniz ekibine bedelsiz olarak gelen ve dikkat çeken bir gelişim gösteren Berkan, Süper Lig'deki ilk sezonunda 42 maç oynadı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

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