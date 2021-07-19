Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Michael Cuisance zora girdi

Son dakika transfer haberleri: Gedson olmazsa Galatasaray'ın iki numaralı hedefi olan Michael Cuisance, Bayern Menajeri Julian Nagelsman'ın kafasını karıştırdı. Köln ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren 21 yaşındaki Fransız oyuncu, hem toplu hem de topsuz oyunda etkileyiciydi. (GS spor haberi)
Gedson olmazsa Galatasaray'ın iki numaralı hedefi olan Michael Cuisance, Bayern Menajeri Julian Nagelsman'ın kafasını karıştırdı. Köln ile oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna giren 21 yaşındaki Fransız oyuncu, hem toplu hem de topsuz oyunda etkileyiciydi. Nagelsman'ın bir süre daha Cuisance deneyeceği, Galatasaray'ın bu nedenle bekletildiği ifade edildi.