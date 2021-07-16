Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi Oğulcan Çağlayan UEFA'ya bildirilmedi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi Oğulcan Çağlayan UEFA'ya bildirilmedi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi oyuncu listesini UEFA'ya sundu. Sarı-kırmızılılarda, yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz listede yer alırken Oğulcan Çağlayan UEFA'ya bildirilmedi. İşte nedeni... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:19
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi Oğulcan Çağlayan UEFA'ya bildirilmedi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA'ya listesini verdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bununla beraber, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadığı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 TEMMUZ'A KADAR 2 DEĞİŞİKLİK HAKKI

Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

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