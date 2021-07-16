Son dakika spor haberi: Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı öncesi Oğulcan Çağlayan UEFA'ya bildirilmedi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA'ya listesini verdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre bununla beraber, geçen sezon 'usulsüz transfer' gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF'den lisansı çıkmadığı için UEFA listesinde yer alamadı.

20 TEMMUZ'A KADAR 2 DEĞİŞİKLİK HAKKI

Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz'a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.