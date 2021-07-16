Galatasaray yöneticisi Rezan Epözdemir'den Oğulcan Çağlayan ve TFF açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcxısı Rezan Epözdemir, sarı kırmızılı kulübün resmi televizyon kanalına yaptığı konuşmada, Oğulcan Çağlayan davasına ilişkin konuştu.



İşte o sözler;



"Dört gündür yapılan bütün görüşmelere rağmen TFF Yönetim Kurulu konuyu karara bağlamak için toplanmamaktadır.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınacak olası bir menfi karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itiraz etme hakkımızı kullanmamıza engel olmakta ve konunun adeta sürüncemede bırakılmasına yol açmaktadır.

TFF'nin böylesine önemli bir konuyla ilgili olarak, özellikle bir Türk futbolcunun uluslararası arenada mücadele etmesinin söz konusu olduğu bir durumda, hukuka aykırı bir şekilde yaklaşım sergilemesi kabul edilemez."



PSV MAÇINDA OYNAMAYACAK

Öte yandan Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmadı. TFF'nin lisansını çıkarmadığı sarı-kırmızılı futbolcu, UEFA listesinde yer almazken, PSV maçında da forma giyemeyecek.