Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da PSV maçı öncesi corona virüsü şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşandı. Sarı kırmızılılar sosyal medya hesabından, yapılan testler sonucunda iki futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve oyuncuların karantina sürecinin başlatıldığı duyuruldu. Buna göre 10 günlük karantina sürecinde kalacak olan iki ismin 21 Temmuz'da oynanacak PSV maçında forma giyememe ihtimalleri bulunuyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."