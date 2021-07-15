Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

Süper Lig 'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da çok flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

RMC Sport'un haberine göre; Cimbom, Layvin Kurzawa transferi için PSG ile anlaştı. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Son kararı Kurzawa verecek.