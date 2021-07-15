Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen sarı kırmızılılar, PSG'li yıldız Layvin Kurzawa'yı gündemine almıştı.
RMC Sport'un haberine göre; Cimbom, Layvin Kurzawa transferi için PSG ile anlaştı. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Son kararı Kurzawa verecek.
21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olan Galatasaray, bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor.