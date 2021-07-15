Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanııyor... Teknik direktör Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, gündemine aldığı PSG'li oyuncu Layvin Kurzawa ile anlaşmaya vardı. Cimbom'un oyuncu ile görüşmeleri devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 18:39
Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çok flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen sarı kırmızılılar, PSG'li yıldız Layvin Kurzawa'yı gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

RMC Sport'un haberine göre; Cimbom, Layvin Kurzawa transferi için PSG ile anlaştı. Oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Son kararı Kurzawa verecek.

Son dakika transfer haberi: Galatasray Layvin Kurzawa için PSG ile anlaştı! Son karar oyuncunun... (GS spor haberi)

21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olan Galatasaray, bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor.

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