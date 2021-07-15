Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim'in istediği Gedson Fernandes ve Patrick van Aanholt tamam!

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın PSV Eindovhen takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de 2021-2022 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, girişimlerini hızlandırdı. Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Göreve geldiği ilk günden itibaren bir sürü sorunla boğuşmasına rağmen transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Başkan Burak Elmas ve Yönetimi, bu hafta imzaları attırıyor. Şu ana dek sadece Barış Alper Yılmaz transferini gerçekleştiren ve ağır hareket etmekle eleştirilen Başkan Elmas, iki transferde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica ile aradaki sorunları hallederken Patrick van Aanholt ile de anlaşma sağlandı.

Cim-Bom ilk olarak Benfica ile yapılan uzun müzakereler sonunda Fernandes'in işini bitirdi. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak sarı-kırmızılıların 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı. Portekiz kulübünün satın alma opsiyonunu 15 milyon olarak belirlediği ancak sarı-kırmızılıların 8 milyon euro teklif ettiği yıldız futbolcu için taraflar 10 milyon euroda anlaştı.

SOL BEK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Fernandes gelişmesinin ardından Cim-Bom, PSV maçları öncesi sol bek sorununu da çözdü. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Hollandalı Patrick van Aanholt ile anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik anlaşma yapılırken, tecrübeli oyuncuya her sezon için 1.6 milyon euro ödeneceği öğrenildi.

Milliyet'in haberinde sarı-kırmızılıların Fernandes ve Aanholt transferlerini kısa süre içerisinde açıklayacağı bildirildi.



