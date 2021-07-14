Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

Younes Belhanda'nın gönderilmesinin ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Slavia Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.
FARK BONUSLARLA KAPANACAK
Takvim'in haberine göre; Galatasaray 3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda son olarak 6 milyon Euro'ya karar çıktı. Slavia Prag da 7.3'ten 6.5 milyon Euro'ya geldi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.
TEMASLAR GÜN BOYUNCA SÜRDÜ
Sarı-kırmızılı yönetim bonuslarla farkı kapatıp transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Slavia Praglı kurmaylar ile görüşmelerin gün boyunca devam ettiği müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi.