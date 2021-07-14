Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bir yandan Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda oynayacağı PSV maçına hazırlanan Galatasaray, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Younes Belhanda'nın yerine kadrosuna kaliteli bir 10 numara takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazarken, Rumen oyuncu için teklifini yükseltti. Stanciu'nun kulübü Slavia Prag da fiyat kırdı ve arada ufak pürüzler kaldı. İşte detaylar...(GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

Younes Belhanda'nın gönderilmesinin ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Slavia Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

FARK BONUSLARLA KAPANACAK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray 3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda son olarak 6 milyon Euro'ya karar çıktı. Slavia Prag da 7.3'ten 6.5 milyon Euro'ya geldi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

TEMASLAR GÜN BOYUNCA SÜRDÜ

Sarı-kırmızılı yönetim bonuslarla farkı kapatıp transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Slavia Praglı kurmaylar ile görüşmelerin gün boyunca devam ettiği müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'yu bitiriyor! Aradaki fark azaldı

44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

28 yaşında ve 1.70 boyunda olan Stanciu, 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Teknik kapasitesi yüksek olan Stanciu 44 kez Romanya Milli Takım formasını giydi ve 10 gol attı.

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