Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci! PSV maçı öncesi çalışmalara başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas ve top kapma oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

TAYLAN ANTALYALI MÜJDESİ!

Sarı-kırmızılılarda milli takımdan sakat dönen Taylan Antalyalı'nın, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalışmalara başlaması, PSV maçı öncesi yüzleri güldürdü.

G.Saray, PSV maçının hazırlıklarını 14 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.