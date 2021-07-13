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Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi

U19 Gelişim Ligi final maçında Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19 takımı kozlarını paylaşacak... Zorlu karşılaşmayı iki takım da kazanarak büyük başarı elde etmek istiyor. Peki Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 20:05 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 20:51
Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray U19: Yusuf, Berkan, Emir, Metehan, Yiğit, Bartuğ, Yusuf Erdem, Göktan, Sarper, İsmail, Eren

Trabzonspor U19: Kağan, Arif, Ahmetcan, Emir Yazıcı, Ali Alperen, Mustafa, Hakan, Kadir, Veysel, Onur Emre, Muhammet

GALATASARAY'IN FİNAL YOLU!

Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile yarı finalde karşılaştı. 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU!

Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Bordo mavili ekip çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı finalde kozlarını paylaştı. Bordo mavili ekip, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde Galatasaray ile eşleşti.

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