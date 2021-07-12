Son dakika spor haberi: Galatasaray Olympiakos maçı kadrosunu açıkladı! Omar Elabdellaoui de götürülüyor

Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la sezon öncesi bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulüp, 13 Temmuz Salı günü oynanacak karşılaşma öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın açıkladığı listede, yıl başında geçirdiği talihsiz kazanın ardından gözlerinden yaralanan ve bir süredir kök hücre tedavisi gören Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui de yer aldı.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve önümüzdeki dönemde operasyonel süreçleri devam edecek olan Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.