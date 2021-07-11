Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer atağı! Patrick van Aanholt'un menajeriyle görüşülecek

Yeni sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın öncelik verdiği mevkilerden biri de sol bek...

Hürriyet'te yer alan habere göre sol bek için Alex Moreno ile anlaşan ancak kulübünün kiralama formülüne sıcak bakmayıp 6 milyon euro bonservis bedeli istemesi sonrasında geri adım atan Galatasaray, yeniden Patrick van Aanholt ismini gündemine aldı.

Boşta olan Ezgjan Alioski ile de görüşen ancak bu oyuncunun istediği 2.5 milyon euro'yu fazla bulan yönetim gelecek hafta, Alioski gibi bonservisi elinde olan Patrick van Aanholt'un menajeri ile İstanbul'da görüşecek.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

Patrick van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da doğdu. Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10.50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor. Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan van Aanholt, Crystal Palace'ta 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.