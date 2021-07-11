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Son dakika transfer haberi: Adem Büyük'ten Galatasaray sözleri! "Yeniden oynamak isterim"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın eski golcüsü Adem Büyük, yaptığı açıklama ile eski takımına göz kırptı. Tecrübeli futbolcu, "Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim" ifadelerini kullandı. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 11:54
Son dakika transfer haberi: Adem Büyük'ten Galatasaray sözleri! "Yeniden oynamak isterim"

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük, eski takımı Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. beIN Sports'a konuşan tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı takımda yine forma giymek istediğini söyledi ve şunları dile getirdi:

Tabii ki tekrar Galatasaray'da forma giymek isterim. Bu sadece benim için değil, büyük takım havası solumak başka bir şey. Ben çok şey öğrendim, başta Fatih Terim olmak üzere bana çok yardımcı oldular. 1 sene daha kontratım var, tekrar fırsatım olursa öyle bir camiada forma giymek isterim, kim istemez ki! Ben Galatasaray'a 32 yaşında gittim, yine olsa giderim. Bilmiyorum, kısmet.

Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesi 2022'de sona erecek Adem Büyük, 2019'da Malatyaspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş, 1 sezon sonra da yeniden Malatya'nın yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 34 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki Adem Büyük, 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

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