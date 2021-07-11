Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan’da ilk hedef Coulibaly!
Son dakika transfer haberleri: Diagne ve Falcao’yu gözden çıkaran Cimbom için Kalifa Coulibaly iddiaları iyice ete kemiğe bürünmeye başladı. Fransa basını, “G.Saray, Fatih Terim’in listesinin en başında yer alan Nantes’in 29 yaşındaki Malili forveti için harekete geçti. Bunun için Fransız ekibi ile temaslara başladılar. Kulübü ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Coulibaly, Türkiye yolunda” diye yazdı. (GS spor haberi)
Diagne ve Falcao'yu gözden çıkaran Cimbom için Kalifa Coulibaly iddiaları iyice ete kemiğe bürünmeye başladı. Fransa basını, "G.Saray, Fatih Terim'in listesinin en başında yer alan Nantes'in 29 yaşındaki Malili forveti için harekete geçti. Bunun için Fransız ekibi ile temaslara başladılar. Kulübü ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Coulibaly, Türkiye yolunda" diye yazdı.