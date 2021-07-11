Galatasaray'da Alex Moreno transferi için 2. operasyon başlıyor! O gelişme sonrası...

Henüz yabancı transferi gerçekleştiremeyen Galatasaray'da Alex Moreno ismi bir kez daha ön plana çıktı. Juan Miranda'nın Barcelona'dan sıfır maliyetle Betis'e imza atmasından sonra, sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu 28 yaşındaki sol bek bir anda boşa çıktı. Bu durum, Saracchi'nin ayrılmasının ardından defansın soluna hareket getirecek bir isim arayan Galatasaray'ı umutlandırdı. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alex Moreno için yeniden Betis'in kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

KARŞISINDA İKİ RAKİP VAR

İspanyol Estadio Deportivo da konuyu sayfalarına taşıdı ve Galatasaray'ın ilgisinden bahsetti. Haberde, "Sevilla ekibi Alex Moreno'yu transfer edilebilir etikete sahip oyunculardan biri olarak piyasaya sürdü" denilerek, "Son günlerde teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ı İspanyol tarafının durumuyla bir kez daha ilgilenmeye başladı" ifadesi kullanıldı. Bu arada transferin gerçekleşme ihtimali artsa da Napoli ve Marsilya'nın da başarılı futbolcuyla ilgilenmesi Galatasaray'ı bu transferde zorlayacak etmenler arasında bulunuyor.