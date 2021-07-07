Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Fenerbahçe de devrede... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Fenerbahçe de devrede... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı'yı gündemine aldı. Bünyamin transferinde Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:30
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Fenerbahçe de devrede... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Fenerbahçe de devrede... (GS spor haberi)

Transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı'yı gündemine aldı. Hatta Antalyaspor ile bir ön görüşme dahi yapıldığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Fenerbahçe de devrede... (GS spor haberi)

Ancak Fenerbahçe'nin de devrede olması nedeniyle rakamın çok uçuk yerlere gelmesinden çekiniliyor. Bu yüzden de yedekte tutuluyor.

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