Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sağ bek atağı! Fenerbahçe de devrede... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı'yı gündemine aldı. Hatta Antalyaspor ile bir ön görüşme dahi yapıldığı belirtiliyor.