Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Larsen'e özel takip!

Danimarka Milli Takımı ile EURO 2020'de yıldızını parlatan Stryger Larsen'e sarıkırmızılıların ilgi duyduğu belirtilmişti. Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Galatasaray'dan iki yetkili isim, Danimarka-Çekya maçında Larsen'i tribünden takip etti. 5. dakikada asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, savunmada da başarılı bir performans çizdi. Elabdelloui'nin yeni sezona da yetişmesinin zor olması üzerine Galatasaray mutlaka sağ bek transferi yapmak istiyor. Geçen sezon devre arasında ücretsiz kadroya katılan DeAndre Yedlin'den memnun olmayan Fatih Terim'in, ABD'li futbolcuyu rotasyon oyuncusu olarak gördüğü ifade ediliyor.