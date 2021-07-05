Haberler Galatasaray Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber! Karantina...

Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber! Karantina...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Bununla beraber Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın, PSV ile oynanacak ilk maça yetişmesi zor gözüküyor. İşte nedeni... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber! Karantina...

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Brezilya'da düzenlenen Copa America'da Kolombiya'ya yenilerek elendi. Başarılı kalecinin erken dönecek olması sarıkırmızılı taraftarları memnun etse de bu kez de Muslera'nın önüne İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelge çıktı.

Buna göre tecrübeli eldiven Brezilya'da bulunduğu için valiliğin belirleyeceği bir yerde 14 gün karantinaya girecek. Kısa bir tatil yapması beklenilen oyuncunun, 20 Temmuz'da oynanacak ilk PSV maçına yetişmesi oldukça zor görünüyor.

SON DAKİKA