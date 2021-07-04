Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

"G.SARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"
Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.
TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİM
Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.
32 MAÇ, 4 GOL-2 ASİST
Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.