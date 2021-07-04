Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Dış transferin yanı sıra özellikle yeni yabancı modeli sonrası kadrodaki yerli oyuncu statüsündeki isimlerle sözleşme yenilemek isteyen Sarı-Kırmızılılar, ilk hamlesini Emre Akbaba ile yapmıştı. Diğer isimlere yönelik de yeni kararlar alacak olan Galatasaraylı kurmaylar'dan Arda Turan için flaş bir hamle gelebilir. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 13:31
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili olarak yeni bir karar alındı. Galatasaray'a geçen sezon 9 yıllık aranın ardından geri dönen Arda Turan, sözleşmesindeki opsiyon maddesini karşılayamayınca mukavelesi otomatik olarak sona ermiş, eski başkan Mustafa Cengiz de 34 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalamamıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

ELMAS VE TERİM'LE DÖNDÜ
Burak Elmas'ın başkan seçilmesi ve Fatih Terim'in tekrardan teknik direktörlük görevine dönmesinin ardından Arda Turan, resmi olarak sözleşme imzalamasa da Sarı-Kırmızılı takımla birlikte çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

SPORTİF DİREKTÖRLÜK
Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in takımla çalışmalarını sürdürmesine rağmen Arda Turan'ı tıpkı geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun gerçekleştirdiği gibi sportif direktörlük görevi için düşündüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

"G.SARAY'A HİZMET EDECEK BİR KARAKTER"
Terim'in saha dışında fikirlerine sıklıkla başvurduğu ve daha önce de "Galatasaray'a saha içi ve saha dışında hizmet edecek bir karakter" yorumunu yaptığı Arda'nın bu sezonki geleceğinin henüz netleşmediği Terim'in kısa süre içinde yıldız ismin, futbolcu ya da sportif direktör olarak Florya'da yer alacağına karar vereceği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

TERİM'İN EN GÜVENDİĞİ İSİM
Saha dışında Fatih Terim'in en çok güvendiği isim olan Arda Turan'ın geçtiğimiz sezon deneyimli hoca ile maç günleri öncesi Florya'da kampa girdiği biliniyordu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Arda Turan için flaş karar! Emre Belözoğlu modeli...

32 MAÇ, 4 GOL-2 ASİST
Arda Turan geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 32 maça çıkmış 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

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