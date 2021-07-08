Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Galatasaray 'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 'nun takımdaki geleceği merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Sakatlıkları nedeniyle takıma fayda sağlayamayan Falcao için Katar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü istenen oranda bir teklif gelmemişti.