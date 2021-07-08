Haberler Galatasaray Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yalşandı. Sarı kırmızılı ekibin yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmak istediği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya Katar Ligi takımlarından Al Duhail talip oldu. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 01:43 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 01:44
Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Sakatlıkları nedeniyle takıma fayda sağlayamayan Falcao için Katar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü istenen oranda bir teklif gelmemişti.

Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Gelen teklifleri de Galatasaray'daki maaşını kaybetmek istememesi nedeniyle kabul etmeyen 35 yaşındaki golcüye Al Duhail ekibinin talip olduğu yazıldı.

Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Katar basınında yer alan haberlede, Al Duhail'in Falcao'yu bir süredir transfer etmek için hazırda beklediği, G.Saray'ın da ayrılığa sıcak bakması nedeniyle kısa süre içerisinde sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacağı belirtildi.

Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

2019'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Radamel Falcao'nun adı 2019'da da Al Duhail ile geçmiş, ancak Katar ekibi Mandzukic'i transfer edince Kolombiyalı yıldız transferini askıya almıştı.

Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklardan kurtulamayan El Tigre, Sarı-Kırmızılılarda 2 sezonda 40 maça çıkabildi. 20 gol atan Kolombiyalı golcü 3 de asist yaptı.

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