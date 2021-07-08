Galatasaray'da son dakika... Radamel Falcao'ya talip çıktı! (GS spor haberi)

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği merak edilirken sıcak bir gelişme yaşandı.
Sakatlıkları nedeniyle takıma fayda sağlayamayan Falcao için Katar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daha önce adı birçok kez Katar Ligi takımlarıyla anılan Radamel Falcao'ya bir türlü istenen oranda bir teklif gelmemişti.
Gelen teklifleri de Galatasaray'daki maaşını kaybetmek istememesi nedeniyle kabul etmeyen 35 yaşındaki golcüye Al Duhail ekibinin talip olduğu yazıldı.
Katar basınında yer alan haberlede, Al Duhail'in Falcao'yu bir süredir transfer etmek için hazırda beklediği, G.Saray'ın da ayrılığa sıcak bakması nedeniyle kısa süre içerisinde sarı kırmızılı ekibin kapısını çalacağı belirtildi.
2019'DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Radamel Falcao'nun adı 2019'da da Al Duhail ile geçmiş, ancak Katar ekibi Mandzukic'i transfer edince Kolombiyalı yıldız transferini askıya almıştı.
Galatasaray'a geldiğinden beri sakatlıklardan kurtulamayan El Tigre, Sarı-Kırmızılılarda 2 sezonda 40 maça çıkabildi. 20 gol atan Kolombiyalı golcü 3 de asist yaptı.