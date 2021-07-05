Galatasaray'da Onyekuru yerine Marko Pjaca sürprizi!

Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'ın bu bölgeye İtalya'dan futbolcu bulduğu öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre; Juventus'un geçen sezon Genoa'ya kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marko Pjaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Alessandro Lucci ile konu hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı gelen bilgiler arasında.



Juventus, 2016'da Dinamo Zagreb'ten 23 milyon euro'ya Pjaca'yı aldı. Hırvat futbolcuyu Schalke, Fiorentina, Anderlecht ve Genoa'ya kiralayan Juve, istediği patlamayı göremedi. Aslan'ın Onyekuru ve Gedson gibi isimleri örnek göstererek "Pjaca'yı parlatırız" diyeceği öğrenildi.