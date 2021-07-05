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Galatasaray'da Onyekuru yerine Marko Pjaca sürprizi!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Henry Onyekuru'nun ayrılığının ardından bir kanat transferi yapmak istediği bilinen Galatasaray'da rota belli oldu. Buna göre Cimbom'da, gündeme Marjo Pjaca geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in, Marko Pjaca transferi için menajer Alessandro Lucci ile görüştüğü kaydedildi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da Onyekuru yerine Marko Pjaca sürprizi!

Henry Onyekuru'dan vazgeçen Galatasaray'ın bu bölgeye İtalya'dan futbolcu bulduğu öğrenildi. İtalyan basınının haberine göre; Juventus'un geçen sezon Genoa'ya kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marko Pjaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Alessandro Lucci ile konu hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı gelen bilgiler arasında.

Juventus, 2016'da Dinamo Zagreb'ten 23 milyon euro'ya Pjaca'yı aldı. Hırvat futbolcuyu Schalke, Fiorentina, Anderlecht ve Genoa'ya kiralayan Juve, istediği patlamayı göremedi. Aslan'ın Onyekuru ve Gedson gibi isimleri örnek göstererek "Pjaca'yı parlatırız" diyeceği öğrenildi.

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