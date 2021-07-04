Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray anısını eşi paylaştı! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray anısını eşi paylaştı! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmıştı. Alpaslan'ın eşi Ebru Şancı, sarı kırmızılı oyuncunun 2013 yılındaki fotoğrafını paylaşarak aslında hikayenin yıllar önce başladığının mesajını verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 15:56 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:21
Son dakika spor haberi: Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray anısını eşi paylaştı! (GS spor haberi)

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı. Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray hikayesi aslında yıllar önce başlamış.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllar önce çekilen fotoğrafı ve o fotoğrafın anısını ortaya çıktı. Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün 2013 ve 2021 yılında Türk Telekom Stadı önünde çekilen iki fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şancı paylaşıma, "Yıl 2021 bir de yana kaydırın, yıl 2013... 8 yıl önce bugün dedim ki 'bir gün burada oynayacaksın' Allah nasip etti yine haklı çıktım" notunu düştü.

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