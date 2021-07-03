Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinde mutlu sona ulaşırken, görüşmelerine de devam ediyor.

Özellikle sol bek mevki için arayış içinde olan Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Sol beke takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi.