Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam ederken transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferleriyle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar Saracchi'nin ayrılığı sonrası sol bek bölgesini güçlendirmek isterken birçok isimle temaslarını sıklaştırdı. Mario Rui ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinen Aslan, bu transferin gerçekleşmemesi durumunda ise B planını belirledi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:02
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Yeni sezon hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde hız kesmeden devam eden Galatasaray, transferde de oldukça hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerinde mutlu sona ulaşırken, görüşmelerine de devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Özellikle sol bek mevki için arayış içinde olan Galatasaray için yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yeni Asır'ın haberine göre; Sol beke takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılıların son olarak Bordeaux forması giyen 28 yaşındaki Fransız yıldız Maxime Poundje'yi takibe aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Kulübü ile sözleşmesi sona eren tecrübeli isim geçen sezon Fransa Ligi'nde 14 maçta 494 dakika sahada kaldı. Kariyerinde 170 karşılaşmada 4 gol kaydeden Poundje, bu süreçte Bordeaux dışında bir takımda görev almadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

36 MAÇTA 2 ASİST
Aslan'ın sol bek konusunda Napoli forması giyen Portekizli futbolcu Mario Rui için de kulübü ile görüşmelere başladığı ileri sürülmüştü.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Sırasıyla Valencia Mestalla, Benfica, CD Fatima, Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma ve Napoli formaları giyen oyuncunun kiralık olarak kadroya dahil edilme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Maxime Poundje... (GS haberi)

Rui 36 karşılaşmada 2 asist yaptı. Yönetimin iki oyuncudan birini renklerine katması beklenirken sol bek transferi çözülür çözülmez değişen yabancı statüsü sebebiyle yerlilerin ağırlıkta olduğu takviye çalışmalarının da sürmesi bekleniyor.

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