Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın genç oyuncuları Süleyman Luş ile Abdussamed Karnuçu Bandırmaspor'da

Galatasaray 'dan Bandırmaspor'a iki transfer birden... CNN Türk'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımın genç oyuncuları Abdussamet Karnuçu ve Süleyman Luş 1 yıllığına TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'a kiralandı. İki genç futbolcu gün içinde resmi sözleşme imzalayacak. Genç sol bek Süleyman Luş ise geçen sezonu Şanlıurfaspor'da kiralık geçirmişti.

21 yaşındaki Abdussamed Karnuçu geçen sezon Ergün Penbe'nin çalıştırdığı Tarsus İdman Yurdu'nda 30 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Genç ön liberonun Galatasaray'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.