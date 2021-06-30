Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray antrenörü Necati Ateş'e müjde! 7 yıl sonra... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray antrenörü Necati Ateş'e müjde! 7 yıl sonra... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray antrenörü Necati Ateş ie Eskişehirspor arasında 2014 yılından bu yana süren hukuk mücadelesi nihayetinde son buldu. Ateş’in eski kulübüne açtığı 700 bin Euro’luk tazminat talebi kabul edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:27 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:27
Son dakika spor haberi: Galatasaray antrenörü Necati Ateş'e müjde! 7 yıl sonra... (GS spor haberi)

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ateş'in eski kulübüne açtığı 700 bin Euro'luk tazminat talebini kabul etti. 2019'larda yerel mahkemenin kararı gazetelere 'Mahkemeden Necati'ye 11 milyon liralık soğuk duş' olarak yansımıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Ardından futbolcunun avukatı Mümin Adıgüzel tarafından Yargıtay'a taşınan ve yaklaşık 7 yıl süren dava sonunda gülen taraf Necati Ateş oldu.

Ve karar, bu bedelin 2014'ten bu yana yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Transfer yasaklarından başını kaldıramayan Eskişehirspor Kulübü de bu tarihi ceza ile 'çıkılmaz' bir yola girmiş oldu.

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