Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray stadyumunun isim sponsorunu buldu! 100 milyon dolar...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray stadyumunun isim sponsorunu buldu! 100 milyon dolar...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da stadyumun yeni isim sponsorunun hangi firma olacağı merakla bekleniyordu. Yeni başkan Burak Elmas'ın Katarlı bir şirketle anlaştığı ve duyurunun önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 13:41
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray stadyumunun isim sponsorunu buldu! 100 milyon dolar...

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin mali yönden elini rahatlatacak en önemli konu, stat isim sponsorluğu...

Türk Telekom ile sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yönetim, Katarlı bir şirketle el sıkıştı. Anlaşmanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağı ve 100 milyon dolarlık olduğu belirtildi.

5+5 sene olarak planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta kulübün kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da büyük bir rahatlamaya yol açacağı bildirildi.

Anlaşma ile ilgili herhangi bir pürüz bulunmadığı vurgulandı.

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