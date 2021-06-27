Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın Montpellier'e transferine ekonomik engel!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın Montpellier'e transferine ekonomik engel!

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'daki sözleşmesi geçtiğimiz sezon feshedilen Younes Belhanda'nın yeni adresi merak konusu oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier ile görüşen ve sözlü prensip anlaşmasına varan Faslı futbolcunun transferi çıkmaza girdi. Fransız basınında çıkan haberlerde, ekonomik sıkıntılar yaşayan Monpellier'in Belhanda ile sözleşme imzalamaktan uzaklaştığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 17:29
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda'nın Montpellier'e transferine ekonomik engel!

Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilmesinin ardından herhangi bir kulübe transfer olmayan Younes Belhanda'nın, Montpellier'e döneceği iddia edilmişti. L'Equipe'in haberine göre, Faslı yıldız Younes Belhanda ile mayıs ayında 3 yıllık prensip anlaşmasına varan Fransa Ligue 1 ekibi Montpellier imzayı beklemeye aldı. Midi Libre Gazetesi'ne konuşan Montpellier Başkanı Nicollin, "Finansal nedenlerle sözleşme imzalamak istemiyorum. Belhanda ile sözlü anlaşmaya varmıştık ancak Fransa'da azalan yayın gelirleri nedeniyle bu transferi beklemeye aldık." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki futbolcu ile İngiltere, Türkiye ve Katar kulüplerinin ilgilendiği belirtildi. 2009-14 yılları arasında Montpellier forması giyen Belhanda, 2011-12 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

SON DAKİKA