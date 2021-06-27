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Son dakika haberi: Galatasaray Dinamo Bükreş maçında şok sakatlık! Mostafa Mohamed oyuna devam edemedi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Romanya ekiplerinden Dinamo Bükreş ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 4. dakikasında şok bir sakatlık yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mostafa Mohamed sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 18:16 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 19:09
Son dakika haberi: Galatasaray Dinamo Bükreş maçında şok sakatlık! Mostafa Mohamed oyuna devam edemedi

Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık karşılaşmasının 4. dakikasında sakatlandı ve yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı.

Galatasaray yeni sezon çalışmaları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Rumen ekibi Dinamo Bükreş ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelirken, maçın başında sarı-kırmızılılarda Mustafa Muhammed sakatlandı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Mısırlı futbolcu, müsabakanın 4. dakikasında ceza sahası içi sol tarafından şut çektikten sonra kendini yere bıraktı ve sol dizini tuttu.

Daha sonra saha kenarına alınan 23 yaşında futbolcu oyuna devam etmedi. Teknik Direktör Fatih Terim, Muhammed yerine Ali Yavuz Kol'a görev verdi.

(Görüntü GS TV'den alınmıştır)

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