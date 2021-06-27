Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı CANLI

Yeni sezona hazırlanan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sahaya iniyor... Sarı kırmızılılar, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
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İLK YARI | Galatasaray 1-1 Dinamo Bükreş
(37' Aytaç Kara)
(49' Nemec)
Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ilk 11'i: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed
GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı saat 18:00'de başladı ve GS TV'de canlı yayınlanıyor.