Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı CANLI

Yeni sezona hazırlanan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sahaya iniyor... Sarı kırmızılılar, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

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İLK YARI | Galatasaray 1-1 Dinamo Bükreş



(37' Aytaç Kara)



(49' Nemec)

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ilk 11'i: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed

GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı saat 18:00'de başladı ve GS TV'de canlı yayınlanıyor.