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Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı CANLI

Yeni sezona hazırlanan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sahaya iniyor... Sarı kırmızılılar, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Yeni transferler ve kiralıktan dönen futbolcuların müsabakada denenmesi bekleniyor. Galatasaray - Dinamo Bükreş maçının canlı skor takibi haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 17:54 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 19:07
Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı CANLI

Yeni sezona hazırlanan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, sahaya iniyor... Sarı kırmızılılar, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

İLK YARI | Galatasaray 1-1 Dinamo Bükreş

(37' Aytaç Kara)

(49' Nemec)

Galatasaray'ın Dinamo Bükreş ilk 11'i: Berk, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Babel, Mohamed

GALATASARAY - DİNAMO BÜKREŞ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Dinamo Bükreş maçı saat 18:00'de başladı ve GS TV'de canlı yayınlanıyor.

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