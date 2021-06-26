Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için yeni teklif

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istemesinin ardından, yönetim girişimde bulundu.
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istemesinin ardından, yönetim girişimde bulundu.
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Brentford'a 1 milyon Euro kiralama bedeli + 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın toplamda 5 milyon Euro'yu bulan teklifini beğenmeyen Brentford, rakamın artırılmasını istedi.
İngiliz ekibi, 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, düşünmek için süre isterken; son bir teklif daha yapılmasına karar verildi.
HALİL OLMAZSA EREN DİNKÇİ GELECEK
Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatiflerini hazırladı. Sarı-kırmızılılar, altenatiflerin arasında ilk olarak Werder Bremen'de forma giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi'yi aldı.
ERCAN KARA LİSTEYE ALINDI
Ayrıca Galatasaray, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da listesine yazdı. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu ortaya çıktı.