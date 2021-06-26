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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu için yeni teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eren Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istiyor. İşte Cimbom'un milli futbolcu için yaptığı son teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:28
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dab Halil Dervişoğlu için yeni teklif

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu Fatih Terim'in yeniden kadroda görmek istemesinin ardından, yönetim girişimde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dab Halil Dervişoğlu için yeni teklif

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Brentford'a 1 milyon Euro kiralama bedeli + 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Galatasaray'ın toplamda 5 milyon Euro'yu bulan teklifini beğenmeyen Brentford, rakamın artırılmasını istedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dab Halil Dervişoğlu için yeni teklif

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'dan 7 milyon Euro talep etti. Galatasaray yönetimi, düşünmek için süre isterken; son bir teklif daha yapılmasına karar verildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dab Halil Dervişoğlu için yeni teklif

HALİL OLMAZSA EREN DİNKÇİ GELECEK

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık alternatiflerini hazırladı. Sarı-kırmızılılar, altenatiflerin arasında ilk olarak Werder Bremen'de forma giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi'yi aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dab Halil Dervişoğlu için yeni teklif

ERCAN KARA LİSTEYE ALINDI

Ayrıca Galatasaray, Rapid Wien'de forma giyen 25 yaşındaki Ercan Kara'yı da listesine yazdı. Avusturya Milli Takımı'nı seçen Ercan Kara için Championship ekiplerinden Swansea City'nin de devrede olduğu ortaya çıktı.

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