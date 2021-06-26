Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Galatasaray'da, Burak Elmas başkanlığında transfer operasyonu hız kazandı. Fatih Terim ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda pazarlıklar başladı. Ön libero arayışında olan Cimbom, sambacı yıldız için temaslarını hızlandırdı.
Sarı kırmızılılarda, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte yaşanan belirsizlik sona erdi. Elmas, yola deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile devam etme kararı aldı.Yeniden görevinin başına dönen Terim, transfer raporunu yönetime sundu.
Teknik Direktör Fatih Terim ve çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, transfer operasyonunun yönetmek adına hemen hemen her gün görüşme yapıyor. Takımdan gelecek ve gidecek isimlerin, federasyonun verdiği limitlere göre hesabı yapılıyor. Terim-Elmas ikilisi, PSV maçına en hazır şekilde çıkabilmek için adımlarını atıyor.