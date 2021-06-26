Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Şampiyonlar Ligi elemesi öncesi yeni takviyelerin kampa katılmasını isteyen Fatih Terim, yönetime istediği isimleri de iletti. İşte tecrübeli teknik adamın son gözdesi ve transferde son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 17:40
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Galatasaray'da, Burak Elmas başkanlığında transfer operasyonu hız kazandı. Fatih Terim ve izleme komitesinin raporu doğrultusunda pazarlıklar başladı. Ön libero arayışında olan Cimbom, sambacı yıldız için temaslarını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Sarı kırmızılılarda, Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte yaşanan belirsizlik sona erdi. Elmas, yola deneyimli teknik direktör Fatih Terim ile devam etme kararı aldı.Yeniden görevinin başına dönen Terim, transfer raporunu yönetime sundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Teknik Direktör Fatih Terim ve çiçeği burnunda başkan Burak Elmas, transfer operasyonunun yönetmek adına hemen hemen her gün görüşme yapıyor. Takımdan gelecek ve gidecek isimlerin, federasyonun verdiği limitlere göre hesabı yapılıyor. Terim-Elmas ikilisi, PSV maçına en hazır şekilde çıkabilmek için adımlarını atıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Cimbom'da takımdan ayrılan isimlerin yerlerinin doldurulması öncelikli hedef. Galatasaray'da, orta saha pozisyonunda Etebo ve Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmeleri sona erdi. Emre Akbaba ile de henüz sözleşme yenilenmedi. Ön liberoda an itibariyle sadece Taylan Antalyalı ve yeni transfer Aytaç Kara kaldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Performansı tartışılmayacak bir orta sahayı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, Fatih Terim ve scout ekibinin tavsiyesiyle flaş bir yıldızı listesine aldı. Aslan, Brezilyalı orta sahayı 21 Temmuz'daki PSV maçına yetiştirmek için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

6 NUMARAYA EVANDER!

Galatasaray, Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Evander'i transfer etmek için harekete geçti. Cimbom, 6-8 numara pozisyonunda oynayabilen Sambacı için 2-3 milyon Euro seviyelerinde bonservis ücretini gözden çıkardı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 maçta, 7 gol ve 9 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan yıldız oyuncu, Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde de 11 karşılaşmaya çıktı. Evander, FC Midtjylland dışında kariyerinde Club de Regatas Vasco da Gama formasını giydi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

1.79 boyundaki merkez orta saha için FC Midtjylland, 2019 yazında 2.5 milyon Euro bonservis ödedi. Evander'in, Danimarka ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sambacı yıldız, güçlü fizik yapısı, iyi top tekniği ve pasör özellikleriyle dikakt çekiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Sambacı orta saha! Fatih Terim'in yeni gözdesi

Bonservis ödeme engeli bu yaz itibariyle ortadan kalkan Galatasaray, Evander transferini kısa süre içerisinde bitirerek orta saha rotasyununu rahatlatmak istiyor.

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