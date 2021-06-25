Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Galatasaray yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırırken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor...

Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açarken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'ın başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de yeni kararlar alması bekleniyor.