Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını Fatih Terim liderliğinde sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon averajla kaybedilen şampiyonluğu mutlak telafi etmek istiyor. Şampiyonluk kupası müzesine götürmek isteyen Terim ve öğrencileri tam gaz yeni sezona hazırlanırken, Sarı-Kırmızılılar'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'te forma giyen golcü isim Mbaye Diagne'nin halen Türkiye'ye dönmediği ve çalışmalarına İngiltere'de devam ettiği öğrenildi. (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 19:42
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Galatasaray yeni sezon öncesi başkan ve teknik direktör konusundaki belirsizliği ortadan kaldırırken, takımdan ayrılacak ve takımda kalacak futbolcularla ilgili de bekleyiş sürüyor...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Sarı kırmızılılarda kiralık sözleşmesi biten ve mukavelesi sona eren oyuncular kadrodan önemli bir kan kaybına yol açarken, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile el sıkışan Sarı-Kırmızılılar'ın başka takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de yeni kararlar alması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın 2019 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Gerek performansı gerekse disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Diagne, önce Belçika ekibi Brugge'e ardından İngiltere ekiplerinden West Brom'a kiralık olarak gönderilmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Gittiği takımlarda da disiplinsiz tavırlar sergileyen Diagne Club Brugge'de kadro dışı kalmış ve sahadaki performansından çok saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Geçtiğimiz sezonu İngiltere ekiplerinden West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Senegalli golcü kiralık sözleşmesinin bitmesine ve satın alma opsiyonunun kullanılmamasına rağmen Türkiye'ye dönmezken, halen İngiltere'de olduğu ve burada bireysel çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Öte yandan Terim'in "dönsün" dediği yıldız oyuncunun bazı İngiliz takımlarıyla temas halinde olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kriz kapıda! Mbaye Diagne takıma dönmüyor

Diagne geçtiğimiz sezon West Brom formasıyla 16 maça çıkarken 3 gol 2 asist kaydetti.

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