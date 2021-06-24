Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. Mustafa Cengiz'in başlanlık dönemi sona erdi ve Burak Elmas başkan seçildi. Fatih Terim'in takımın başına yeniden geçmesiyle transfer harekatı da start aldı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:09 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:10
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar için Süper Lig devleri yarış halinde. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Halil Akbunar için nabız yokluyor. Yıldız futbolcunun Göztepe ile sözleşmesi devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon kiralanan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti. Transfer için Fatih Terim Rui Costa ile bizzat temasa geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

MERT ÇETİN

Roma'nın futbolcusu olan Mert Çetin, geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçirdi. Jose Mourinho'nun devraldığı Roma ile Mert Çetin'in kiralanması için girişimler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

ADAM OUNAS

Takımda en yüksek maaşı alan futbolculardan biri olan Feghouli ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Cezayirli yıldızın alternatifini buldu. Yine Cezayirli olan ve adı Beşiktaş ile anılan Adam Ounas Galatasaray'ın gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

EZGJAN ALIOSKI

Marcelo Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Alioski için temasları sıkılaştırdı. Alioski, EURO 2020 performansı ile dikkatleri üzerine çekti ve birçok talibi bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

BERNARDO

Galatasaray, Alioski transferinden beklenen sonucu alamazsa Brighton forması giyen Bernardo'ya yönelecek. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Graham Potter'ın sistemine adapte olamadığı için artık gözden çıkarıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

RIECHEDLY BAZOER

Galatasaray, Luyindama'nın satılması halinde alternatifini de hazırladı. Riechedly Bazoer, Vitesse'de son sezonuna giren 25 yaşındaki stoperi kulübü satmak isterken, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara önerildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo... | GS haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Yeni başkan Burak Elmas'ın takıma sürprizi ortaya çıktı. West Ham United forması giyen AndriyYarmolenko, Fatih Terim'e sunuldu. Terim'in onay vermesi halinde girişimler başlayacak.

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