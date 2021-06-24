Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Andriy Yarmolenko, Riechedly Bazoer, Bernardo...

FLORENTINO LUIS Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

MERT ÇETİN Roma'nın futbolcusu olan Mert Çetin, geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da geçirdi. Jose Mourinho'nun devraldığı Roma ile Mert Çetin'in kiralanması için girişimler sürüyor.