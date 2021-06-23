Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ekibi topluyor! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da ekibi topluyor! Görüşmeler başladı ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeniden görevinin başına geçen teknik direktör , hiç zaman kaybetmeden harekete geçti. Yıldız isimlerin takımda kalmasını isteyen İmparator, görüşmeleri kendisi gerçekleştirdi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ekibi topluyor! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Seçim sürecini atlatan ve 5. döneminin startını veren 'da müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 3 eski yıldızının transferi için yönetime rapor verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ekibi topluyor! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre, hemen düğmeye basan Sarı- Kırmızılı yönetim, için ile görüşmelere start verdi. kulübüne 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ekibi topluyor! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

TERİM RUI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ

Cimbom ayrıca için ile temasa geçti ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. 'in de kulübünün sportif direktörü ile görüşerek transferde kolaylık istediği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ekibi topluyor! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

HALİL DERVİŞOĞLU 1 YIL DAHA

'a geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan , kısa zamanda taraftarın gönlünde taht kurdu. Sarı-Kırmızılılar, ile de masaya oturarak Halil Dervişoğlu'nu 1 yıl daha kiralama teklifi yaptı. Pazarlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

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