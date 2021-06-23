Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Fatih Terim ekibi topluyor! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Seçim sürecini atlatan ve 5. Fatih Terim döneminin startını veren Galatasaray'da müthiş bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Fatih Terim öncelikli olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen 3 eski yıldızının transferi için yönetime rapor verdi.
Takvim'in haberine göre, hemen düğmeye basan Sarı- Kırmızılı yönetim, Henry Onyekuru için Monaco ile görüşmelere start verdi. Fransız kulübüne 2.5 milyon Euro teklif edildiği öğrenildi.
TERİM RUI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ
Cimbom ayrıca Gedson Fernandes için Benfica ile temasa geçti ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Fatih Terim'in de Portekiz kulübünün sportif direktörü Rui Costa ile görüşerek transferde kolaylık istediği belirlendi.