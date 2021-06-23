Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de başkan Burak Elmas'ın seçilmesiyle ve teknik direktör Fatih Terim'in yeniden görevinin başına geçmesiyle gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de başkan Burak Elmas'ın seçilmesiyle ve teknik direktör Fatih Terim'in yeniden görevinin başına geçmesiyle gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
Sarı kırmızılıların gündemine aldığı Liverpool'lu yıldız oyuncu Xherdan Shaqiri ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
Eski Liverpool'lu yıldız oyuncu Don Hutchison, ESPN'e yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın EURO 2020'nin ardından Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri için 30 milyon Sterlinlik teklifle geleceğini söyledi.
Hutchison, "Shaqiri, 150 milyon sterline Galatasaray'a gitti" diye şaka yaparken. "Bahse girerim Galatasaray 30 milyon sterlin teklifle gelir." ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncunun yeterince şans bulamaması nedeniyle Liverpool'dan ayrılabileceği de belirtilmişti.