Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de başkan Burak Elmas'ın seçilmesiyle ve teknik direktör Fatih Terim'in yeniden görevinin başına geçmesiyle gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı kırmızılıların gündemine aldığı Liverpool'lu yıldız oyuncu Xherdan Shaqiri ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.