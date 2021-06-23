Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların gündemine aldığı Liverpool'lu yıldız oyuncu Xherdan Shaqiri ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Eski Liverpool'lu yıldız isim Don Hutchison, Galatasaray'ın Shairi için dev bir teklif yapacağını iddia etti. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de başkan Burak Elmas'ın seçilmesiyle ve teknik direktör Fatih Terim'in yeniden görevinin başına geçmesiyle gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Sarı kırmızılıların gündemine aldığı Liverpool'lu yıldız oyuncu Xherdan Shaqiri ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Eski Liverpool'lu yıldız oyuncu Don Hutchison, ESPN'e yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın EURO 2020'nin ardından Liverpool'un yıldızı Xherdan Shaqiri için 30 milyon Sterlinlik teklifle geleceğini söyledi.

Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Hutchison, "Shaqiri, 150 milyon sterline Galatasaray'a gitti" diye şaka yaparken. "Bahse girerim Galatasaray 30 milyon sterlin teklifle gelir." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Eski Liverpool'lu Hutchison'dan Galatasaray sözleri! Shaqiri'ye dev teklif (GS spor haberi)

Yıldız oyuncunun yeterince şans bulamaması nedeniyle Liverpool'dan ayrılabileceği de belirtilmişti.

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