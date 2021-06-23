Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı

Son dakika spor haberi: Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı

Galatasaray’da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda sosyal medya ile ilgili flaş bir karar alındı. Cimbom'da sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:02 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:02
Son dakika spor haberi: Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı

Galatasaray'da yeni yönetim kurulu üyelerinin, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, sosyal medya hesaplarından kulüp ve faaliyetleri hakkında paylaşım yapmayacağı belirtildi.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulu kararınca, yönetim kurulu üyelerinin Galatasaray Spor Kulübü ve faaliyetlerine ilişkin olarak kendi şahsi sosyal medya hesaplarından açıklama ve yorum yapmayacağı kararı alındı.

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