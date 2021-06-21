Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: PSV'den Galatasaray maçı açıklaması: Maç seyircili oynanacak

Son dakika spor haberi: 'den Galatasaray maçı açıklaması: Maç seyircili oynanacak

Son dakika haberleri: . ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, ekibi ile eşleşmişti. PSV, resmi internet sitesinden yaptıpı açıklamada, 20 veya 21 Temmuz'da 'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını duyurdu. Hollanda ekibi maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:13 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:20
Son dakika spor haberi: PSV'den Galatasaray maçı açıklaması: Maç seyircili oynanacak

. ön eleme turunda Galatasaray, temsilcisi ile eşleşti.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da 'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.

PSV'Yİ TANIYALIM!

Geride bıraktığımız sezonu Hollanda Eredivisie'de Ajax'ın ardından ligi 72 puanla ikinci sırada bitiren , 'ne 2. ön elemeden katılma hakkı elde etti. Takımı, teknik direktör çalıştırıyor. Hollanda temsilcisinin kadrosunda önemli isimler var. Alman yıldız ile bir dönem adı 'yle anılan İsrailli forvet 'nin yanı sıra Fildişi Sahilli orta saha Ibrahim Sangare ve de PSV'de forma giyiyor.

EN ÖNEMLİ SİLAHI MALEN

PSV'nin en önemli özelliği takımın yaş ortalamasının 24.4 olması. Oldukça genç bir kadroya sahip olan Hollanda temsilcisinin gelecek vadeden en önemli silahı Donyell Malen olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki Malen'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro... Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Malen, 27 gol atarken 10 da asist yaparak istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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