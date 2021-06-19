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Son dakika haberi: 'dan başkanlık seçimi yorumu: Herkes sorumluluğunun bilincinde

Son dakika spor haberi: 'ın eski teknik direktörlerinden , Seçimli Olağan Genel Kurul’da açıklamalarda bulundu. Bütün adayların Galatasaray için en iyisini yapmayı istediğini belirten Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:11
Son dakika Galatasaray haberi: Hamza Hamzaoğlu'dan başkanlık seçimi yorumu: Herkes sorumluluğunun bilincinde

'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski teknik direktörlerinden , önemli açıklamalarda bulundu. Pandemiye rağmen katılımın yoğunluğuna dikkat çeken Hamzaoğlu, "Bugün güzel olan Galatasaray ruhu pandemiye rağmen burada yaşıyor olması. İnanılmaz bir kalabalık Galatasaray'a karşı görevini yerine getirmek için burada. Sorumluluğunu bilincinde. Yaşlısından gencine herkes Galatasaray için en iyisi olsun istiyor. Çok değerli başkan adaylarımız var. Hangi sonuç çıkarsa çıksın değişen bir şey olmayacak. Çünkü herkes Galatasaray için en iyisini yapmaya aday oldu ve yapacaktır da. Galatasaray için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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