Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

Geçtiğimiz sezon İtalya devi Milan ile gösterdiği müthiş performans ile transfer listelerinde üst sıralarda yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Çalhanoğlu'nun yeni takımı merak konusu oldu.
BAŞKAN ADAYI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı adayı Metin Öztürk, Hakan Çalhanoğlu'nu işaret ederek; 'Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmıştı.
Şuan A Milli Takım ile EURO 2020'de boy gösteren ve Milan ile henüz anlaşmaya varamayan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Bakü'de Çalhanoğlu ile röportaj yapan Azeri gazeteci Elchin Jafarov transfer bombasını patlattı.