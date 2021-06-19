Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

"Ancak İtalya'da kendisini daha huzurlu hissettiği, daha rahat oynadığına dikkat çekerek Hakan Çalhanoğlu Juventus'ta diyebiliriz. Islak imza atılmadan transfer bitti denmese de vaziyet onu gösteriyor ki Hakan yeni sezondan itibaren Juventus forması giyecek.' dedi.