Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

için flaş transfer açıklaması! derken...

Son dakika transfer haberi... ile sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz yeni bir takımla sözleşme imzalamayan için flaş sözler geldi. 'da başkan adaylarının seçim kozu olarak da kullandığı Hakan Çalhanoğlu transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Azeri gazetecinin aktardığı habere göre Hakan'ın yeni takımı belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 14:14
Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

Geçtiğimiz sezon İtalya devi ile gösterdiği müthiş performans ile transfer listelerinde üst sıralarda yer alan 'nun sözleşmesi sona erdi. Çalhanoğlu'nun yeni takımı merak konusu oldu.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

BAŞKAN ADAYI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Başkanı adayı Metin Öztürk, 'nu işaret ederek; 'Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir 10 numarayı Fatih hocamız istediği anda transfer edeceğiz. Bu 10 numara Türk ve büyük ses getirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

Şuan A Milli Takım ile EURO 2020'de boy gösteren ve ile henüz anlaşmaya varamayan 'nun yeni adresi belli oldu. Bakü'de Çalhanoğlu ile röportaj yapan Azeri gazeteci Elchin Jafarov transfer bombasını patlattı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

Milliyet'in haberine göre, taraftarlarının da 10 numara transferi olarak hayalini kurdukları yıldız futbolcu, kırmızı-siyahlılarla biten sözleşmesini uzatmamıştı. Hakan ile Bakü'de milli takımın kaldığı otelde görüşen Azeri gazeteci Elchin Jafarov, bu görüşmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

Sonrasında katıldığı CBC Sport'taki televizyon programında transfere yönelik açıklamalarda bulundu, oyuncunun yola kırmızı-siyahlı ekipte devam etmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

"Bayern Münih, Paris Saint Germain, Juventus ve Arsenal futbolcuyu isteyen kulüpler. Ailesi kendisinin futbol hayatına Almanya'da devam etmesini istiyor"

Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer açıklaması! Galatasaray derken...

"Ancak İtalya'da kendisini daha huzurlu hissettiği, daha rahat oynadığına dikkat çekerek Hakan Çalhanoğlu Juventus'ta diyebiliriz. Islak imza atılmadan transfer bitti denmese de vaziyet onu gösteriyor ki Hakan yeni sezondan itibaren Juventus forması giyecek.' dedi.

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