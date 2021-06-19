Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Galatasaray'da bir yandan başkanlık, bir yandan teknik direktör konusu gündemin ana maddesini oluştururken, diğer yandan da takıma katılacak ve gönderilecek isimler için çalışmalar yürütülüyor.
Bununla beraber gelecek olası yönetim, kadro içerisinde mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda. Cimbom, bu sebeple elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalacak.
Mevcut durumda Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaş alan isimleri bulunduran Cimbom'da, yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli için sürpriz bir gelişme yaşanabilir.