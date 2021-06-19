Haberler Galatasaray Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Galatasaraylı için flaş transfer iddiası! kulübü resmi teklif yapacak

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılarda başkanlık seçimi sonrası büyük değişimler beklenirken, 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre, ekibi, sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu için transfer girişimlerinde bulunacak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 11:32
Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

'da bir yandan başkanlık, bir yandan teknik direktör konusu gündemin ana maddesini oluştururken, diğer yandan da takıma katılacak ve gönderilecek isimler için çalışmalar yürütülüyor.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Bununla beraber gelecek olası yönetim, kadro içerisinde mali anlamda küçülmeye gitmek zorunda. Cimbom, bu sebeple elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalacak.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Mevcut durumda Radamel Falcao ve gibi yüksek maaş alan isimleri bulunduran Cimbom'da, yıllık yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli için sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

İSPANYOL BASINI YAZDI
Yeni teknik direktör Pacheta yönetiminde kadroya dahil edilecek isimler için kolları sıvayan Real Valladolid'de, gündeme Galatasaraylı Feghouli geldi.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Castilla y León Televisión'dan La8'in aktardığı bilgilere göre ve gazeteci Manoj Daswani'nin istihbaratı doğrultusunda ekibinin, Galatasaraylı için resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Haberin detaylarında Feghouli için bilgilere yer verilirken, her iki kanatta da oynayabildiği, geçmişimde West Ham United ve Valencia gibi Almeria'da oynadığı bilgisine yer verildi.

Galatasaraylı Sofiane Feghouli için flaş transfer iddiası! İspanyol kulübü resmi teklif yapacak

Öte yandan 'ye Almanya Bundesliga ekibi Augsburg'un da ilgisinin bulunduğu ifade edildi.

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