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'ın divan kurulunun yeni başkanı !

Son dakika spor haberi... Sarı-kırmızılı kulüpte yapılan seçimde 446 oy alan , divan kurulunun yeni başkanı oldu. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 17:48
Galatasaray'ın divan kurulunun yeni başkanı Aykutalp Derkan!

Divan Kurulunun olağan seçimi sona ererken, gelecek 3 yıl için yeni başkan oldu.

'nda gerçekleştirilen seçimde Aykutalp ile , başkanlık için yarıştı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 4 sandıkta sayım işlemine geçildi.

Yapılan sayım sonrası Niyazi Yelkencioğlu'na 332 oy çıkarken, 446 oy alan Derkan başkanlığa seçildiği ilan edildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada divan kurulu üyelerine teşekkür eden Derkan, kulübün yarın gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulunun da hayırlı olmasını diledi.

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