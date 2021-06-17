Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı

Son dakika transfer haberi: 'ın planı ortaya çıktı

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averaj ile 'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonun devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı 'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Cimbom'un 'in "Devam etmeli" raporunu verdiği yıldız futbolcu için planı da hazır.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı

Benfica'ya geri dönen 'i tekrar kiralamak istiyor. 'in "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha, yeni yönetimin ilk mesai harcayacağı transfer olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı

Ancak Portekiz'den gelen haberler, 'ın Gedson planını bozacağa benziyor. Benfica cephesi, Gedson'u kamp kadrosuna dahil etti. 1998 doğumlu oyuncunun sezon hazırlıklarındaki performansına göre durumu belli olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Gedson Fernandes planı ortaya çıktı

Sabah'ın haberine göre; Benfica, ağustos ayına kadar Gedson için cevap vermeyecek ve yıldız oyuncuyu takımda değerlendirmeye çalışacak. Gedson hocasının gözüne girerse, Benfica'da devam edecek. Aksi halde ağustos sonunda kiralanması gündeme gelecek. Benfica bu kez daha yüksek bedel isteyecek.

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