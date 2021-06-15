Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena...

Son dakika spor haberleri: 'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! , , ...

Son dakika haberleri... Şampiyonluğu averaj ile kaçıran Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezona mutlak şampiyonluk ve her kulvarda başarı parolasıyla başlayacak olan Aslan'da transfer listesi de belli. 'in daha önceden hazırladığı rapora göre hareket edilirken, listeye , , gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 12:47
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

, 'dan dışında ile de ilgileniyor. Bursaspor'un iki oyuncu için 2 milyon Euro'nun üzerinde bonservis beklediği iddia ediliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

BATUHAN KÖR

'un genç forveti, 'nin ardından 'ın da radarına girdi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken için Bursaspor ile temaslar başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kanat arayışlarını sürdüren 'ın uzun zamandır gündeminde yer alan, forması giyen için temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Tunus basınından flaş bir iddia geldi. 'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak , opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

CRISTIAN TELLO

Trabzonspor'un da gündeminde yer alan Tello için 'da devreye girdi. Zenit, Monterray ve ABD'den Inter Miami eski Barcelonalı için yarış halinde.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

BALBUENA

, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren 'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

ALI MUHAMMET AL MUSRATI

Orta saha için mutlaka transfer gerçekleştirecek olan Aslan'ın Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. , 25 yaşındaki futbolcu için Braga'ya fiyat sordu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler belli oldu! Cristian Tello, Lazar Tufegdzic, Balbuena... | GS haberleri

LAZAR TUFEGDZIC

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan 'da gündeme gelen son isim oldu. Tufegdzic Sırbistan Ligi'nin en iyi futbolcularından biri olarak gösteriliyor.

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