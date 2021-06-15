Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Perde arkası ortaya çıktı! Marcao sözleşmesi neden uzatıldı? (GS spor haberi)

Son dakika haberi: Perde arkası ortaya çıktı! Marcao sözleşmesi neden uzatıldı? ()

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu için çalışmalarına devam eden 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Henüz teknik direktörünü belirlemeyen Galatasaray'da Marcao'nun sözleşmesi zam yapılarak 2024 yılına kadar uzatılmıştı. Sarı kırmızılıların bu hamlesinin perde arkası ortaya çıktı. İşte o gerçek... Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Perde arkası ortaya çıktı! Marcao sözleşmesi neden uzatıldı? (GS spor haberi)

, 19 Haziran'da başkanını seçtikten sonra ilk olarak teknik direktör 'in durumu netlik kazanacak. Yeni yönetim, Terim meselesine olumlu ya da olumsuz noktayı koyduktan sonra da Marcao konusunda kararını verecek. Sözleşmesi yeni uzatılan Brezilyalı stopere 'dan 4 ayrı teklifin geldiği ortaya çıktı. , , ve 'in aralarında bulunduğu kulüplerinin Marcao ile ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Perde arkası ortaya çıktı! Marcao sözleşmesi neden uzatıldı? (GS spor haberi)

'SEÇİM VAR' DEYİP PAZARLIK YAPMADILAR

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmelerden haberdar olan sarı-kırmızılı yetkililer de hızlı davrandı ve Marcao'nun 1 yıl kalan sözleşmesini yüzde 50 zamla 2024'e kadar uzattı. Yeni seçilecek başkan ve yönetim, 'da ciddi piyasası bulunan 25 yaşındaki solak stoperi için kararını verecek. Mevcut yönetim, Marcao'nun bonservis fiyatını soran Ruslar'a seçimi gerekçe göstererek cevap vermedi ve pazarlığa oturmadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Perde arkası ortaya çıktı! Marcao sözleşmesi neden uzatıldı? (GS spor haberi)

15 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Geride kalan sezonda 42 maça çıkan ve performansıyla 'ın en iyilerinden olan 1996 doğumlu Brezilyalı savunmacıya 15 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiliyor. geçen sezon 13 milyon Euro'yu gözden çıkarsa da Marcao satılmamıştı.

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