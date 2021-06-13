Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ben Romdhane için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar orta sahasına takviye için Ben Romdhane'yi gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılıların listesinde Ben Romdhane için oyuncunun kulübü Esperance'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre Galatasaray, Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?
6 Eylül 1999 yılında Tunus'ta dünyaya gelen Mohamed Ali Ben Romdhane, kariyerine Esperance takımında başladı. 2018'de A takıma yükselen Romdhane, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan 21 yaşındaki Tunuslu yıldızın sözleşmesi 2023'te sona eriyor.