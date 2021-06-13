Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ben Romdhane için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar orta sahasına takviye için Ben Romdhane'yi gündemine almıştı.

Sarı-kırmızılıların listesinde Ben Romdhane için oyuncunun kulübü Esperance'a yaptığı teklif ortaya çıktı. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre Galatasaray, Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.