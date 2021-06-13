Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ben Romdhane için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Son dakika transfer haberi: için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarına devam eden Galatasaray, gündemine 'un takımında forma giyen 'yi almıştı. Sarı-kırmızılıların, orta saha oyuncusu yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 12:15
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ben Romdhane için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar orta sahasına takviye için 'yi gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ben Romdhane için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

Sarı-kırmızılıların listesinde için oyuncunun kulübü 'a yaptığı teklif ortaya çıktı. basınından La Presse'te yer alan habere göre , Romdhane için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Ben Romdhane için teklifini yaptı! İşte önerilen rakam

MOHAMED ALI BEN ROMDHANE KİMDİR?

6 Eylül 1999 yılında 'ta dünyaya gelen Mohamed Ali , kariyerine takımında başladı. 2018'de A takıma yükselen Romdhane, bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol atarken 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 700 bin euro olan 21 yaşındaki Tunuslu yıldızın sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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