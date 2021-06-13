Halil Dervişoğlu için La Liga’yı seçtiler!

Premıer lig’e yükselen Brentford, sezonu sarı-kırmızılı forma altında tamamlayan Halil’i kiralamak için La Liga’ya tercih etti. Halil’in gelişimi açısından Süper Lig’in uygun olmadığını düşünen İngiliz ekibi, Serie A ve La Liga’yı seçenek olarak belirledi. Menajeri, La Liga’nın Halil’in oyun tarzına daha uygun olduğuna karar verdi. Genç golcü için devreye giren ilk takım, Deyverson’u Palmeiras’a geri gönderen Alaves oldu.
Premıer lig'e yükselen Brentford, sezonu sarı-kırmızılı forma altında tamamlayan Halil'i kiralamak için La Liga'ya tercih etti. Halil'in gelişimi açısından Süper Lig'in uygun olmadığını düşünen İngiliz ekibi, Serie A ve La Liga'yı seçenek olarak belirledi. Menajeri, La Liga'nın Halil'in oyun tarzına daha uygun olduğuna karar verdi. Genç golcü için devreye giren ilk takım, Deyverson'u Palmeiras'a geri gönderen Alaves oldu.